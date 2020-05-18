我和父親的Final Fantasy XIV日本編劇家吹原幸太急逝 享年37歲

【我和父親的Final Fantasy XIV 編劇】日本新聞報道，日本年輕劇本家 吹原幸太 因腦幹出血逝世，享年37歲。

吹原幸太是日本知名劇本家，曾為多套日劇、舞台劇及電影編寫劇情，作品有日劇版《後街女孩》、《飆速宅男》、曾在香港上映的電影《我和父親的Final Fantasy XIV》（又譯作《最終幻想XIV 光之父親》），以及多套特攝戰隊的改編舞台劇等。

據日本新聞報道以及 吹原幸太 本人所屬的舞台劇團「ポップンマッシュルームチキン野郎」的官方網頁公布，吹原幸太是在5月17日凌晨時份因腦幹出血與世長辭，其死訊令不少日本娛樂圈中人感到震驚。

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我和父親的Final Fantasy XIV劇照

前AKB48「神7」之一的篠田麻里子亦在Twitter推特發文悼念，表示吹原幸太是她最喜歡的劇本家之一，亦曾和對方約好將來要合作演出他的劇本，對他突然離世的消息感到難以置信。