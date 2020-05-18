我和父親的Final Fantasy XIV日本編劇家吹原幸太急逝 享年37歲

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【我和父親的Final Fantasy XIV 編劇】日本新聞報道，日本年輕劇本家 吹原幸太 因腦幹出血逝世，享年37歲。

吹原幸太是日本知名劇本家，曾為多套日劇、舞台劇及電影編寫劇情，作品有日劇版《後街女孩》、《飆速宅男》、曾在香港上映的電影《我和父親的Final Fantasy XIV》（又譯作《最終幻想XIV 光之父親》），以及多套特攝戰隊的改編舞台劇等。

日本新聞報道以及 吹原幸太 本人所屬的舞台劇團「ポップンマッシュルームチキン野郎」的官方網頁公布，吹原幸太是在5月17日凌晨時份因腦幹出血與世長辭，其死訊令不少日本娛樂圈中人感到震驚。

《我和父親的Final Fantasy XIV》影評：比日劇好看100倍！

我和父親的Final Fantasy XIV劇照

前AKB48「神7」之一的篠田麻里子亦在Twitter推特發文悼念，表示吹原幸太是她最喜歡的劇本家之一，亦曾和對方約好將來要合作演出他的劇本，對他突然離世的消息感到難以置信。

動森限定活動攻略｜國際博物館蓋章拉力賽　必取三大限定掛牆裝飾
Love Live！新團動畫公布　新人唐可可中國人慘被惡搞小粉紅化
【動物森友會／動物之森】一直遇不到狐利？玩家分析訪客登島機制
美少女戰士挑戰！大量畫師參加自己風格畫月野兔 推特瘋傳(多圖)
【含劇透】《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》你可能錯過的彩蛋
PS5 PSVR眼罩取得臉部掃瞄專利　實時化身VR YouTuber 表演更傳神
廚二病即食麵眾籌成功！不死鳥味即係咩味？竟要用「聖水」烹煮？
中國版魔獸世界玩家Reddit發國際求救信 要求網易整頓中國服環境
鬼滅之刃小說第三作《風之路標》7月登場　實彌成為風柱故事公開
《Retrograde Arena》復古街機風格射擊競技遊戲　月底登陸Steam
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。