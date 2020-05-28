日男玩Tinder與胞妹配對也不知　搭訕「你跟我妹妹很像」網民爆笑

交友軟件是單身狗恩物，為不少寂寞男女覓得良緣。不過線上交友必須要謹慎，除了會墮入照騙陷阱，還有可能遇到熟人，超級尷尬！近日有一位女網友在Twitter分享，她以用真名在Tinder竟成功配對到親生哥哥，男方懵然不知之餘，還主動發訊息搭訕親妹妹。事件在Twitter迅速爆紅，事主亦繼續發文，結果更超出乎意料之外...

女事主收到哥哥的搭訕DM，感到超級無奈。（《我的妹妹哪有這麼可愛！》截圖、Twitter@sayakodayo4649）

日本網民さやこちゃん最近迷上玩Tinder消磨時間，卻不小心看見親生哥哥的照片。她順手向右滑，竟然還彈出「It's a match！ 」，成功與哥哥配對。隔天她收到來自哥哥的搭訕訊息，於是決定在Twitter分享這個「禁斷網戀」的故事，引來不少網民關注事件。

（《我的妹妹哪有這麼可愛！》截圖）

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同場加映：F Cup水著女優超愛爸爸同寢共浴31年

日本奇聞多不勝數，近日竟然有日本F CUP巨乳寫真偶像在綜藝節目自爆，出生至今31年來都和父親一起洗澡睡覺，更言「爸爸就像男朋友」，令人咋舌。

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觀看全文及影片：F Cup水著女優超愛爸爸同寢共浴31年 突然斷絶關係原因竟是？