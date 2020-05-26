F Cup水著女優超愛爸爸同寢共浴31年　突然斷絶關係原因竟是？

日本傳統家庭有親子共浴的習慣，據聞一同洗澡可以同時灌輸性知識及維持家族和諧，但成年後仍然和父母一起洗澡，普通日本人也未必接受得了。近日竟然有日本F CUP巨乳寫真偶像在綜藝節目自爆，出生至今31年來都和父親一起洗澡睡覺，更言「爸爸就像男朋友」，令人咋舌。

日本F CUP巨乳寫真偶像如月Saya在網上引起熱論，全因有眼利粉絲透過她發佈在社交媒體的「放閃照」，懷疑她秘密結交男朋友。Saya在日本綜藝節目《有吉反省會》解釋，所有「男友放閃照」，其實都是她與父親的合照。她繼續發表大膽言論，指「我愛爸爸就如男朋友」、「會一起洗澡浸溫泉」，其父女親密程度令人感到驚訝。

31歲F CUP寫真偶像如月Saya自爆「最愛爸爸」。（Instagram@「saya_kisaragi_0415」、節目截圖）

父親突然要求斷絕關係

Saya在節目上表示，父親是個認真嚴肅的人，所以一直對他隱瞞寫真偶像的工作，並宣稱是全職配音員，她擔心節目播出後，父親會有所不滿。後來主持人繼續跟進事件，Saya竟然哭訴說「爸爸要和我斷絕父女關係！」。

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同場加映：日本水著女星最愛食昆蟲

這個綜藝節目近日邀請了另一位水着女藝人荒川真衣到節目進行「反省」，原來她最近經常在社交平台上分享昆蟲照片與昆蟲料理，家中更養了300隻昆蟲！

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