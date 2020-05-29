一條頸鏈揭發樂團渣男劈腿　正印小三結盟復仇逆襲　結局神反轉

每個人身邊總會聽過朋友抱怨：「為甚麼我總是遇到渣男？」談戀愛最怕對方出軌，但不是每位女生都能狠下心腸說分手。不過日本有一位勇敢女生分享了她與「小三」結盟，一起報復出軌男的事蹟，故事情節超誇張，最後渣男的下場竟然是...

日本綜藝節目《痛快TV スカッとジャパン》收到女觀眾投稿，分享一則地下樂團男主音劈腿的故事，最後被「戴綠帽」的兩位女友竟然決定聯手對付渣男，結局大快人心。

節目重演兩女聯手對付渣男。（節目截圖）

事主叫三澤葉月，是一隊女子地下樂團的主唱。有一天，她在歸家途中被愛慕已久的樂團前輩玉成亮告白，不過他要求事主保守秘密，於是兩人開始瞞著樂團成員交往。

兩人交往初期非常甜蜜，男方更送贈心形頸鏈做定情信物，又經常對她說肉麻情話。

（節目截圖）

翌日，事主參與樂團練習時，發現負責彈結他的女成員八木弓香居然也帶著同款頸鏈！事主仔細打探下，驚揭前輩一腳踏兩船，於是她決定向「小三」攤牌，最後聯手用超惡毒方法對付渣男！

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同場加映：日本純樸男闖蕩東京1年變渣男

一位來自和歌山的女生分享她前男友到東京闖蕩後判若兩人的經歷，竟由一名充滿夢想拼勁的純樸男生，變成一腳踏三船的渣男？！

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