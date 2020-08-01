減肥唔使靠節食？Lady Gaga喪減18公斤靠三招　這招有浴缸就做到

開罐
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被譽為怪獸之母的 Lady Gaga 終於睽違四年再推新專輯，相信大家最近耳機裡播送的歌曲都是《Chromatica》的吧？除了此次重回電音舞曲風格讓粉絲聽了直呼過癮外，〈Stupid Love〉MV中身穿粉色戰袍的Lady Gaga，凹凸有致姣好身材更是驚呆網友！近期大方在IG大方分享瘦身技巧的Lady Gaga，原來在拍攝前一刻都還在拚命進行瘦身，究竟她使用哪些瘦身方法呢？趕緊跟著熊編來一探究竟！

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Lady Gaga在剛出道的時候，身材本來就稍顯豐腴，腰圍比較筆直沒有曲線，臀部也比較寬大些，據說當時她還特別強調自己要帶起「骨感美」，殊不知體態越來越橫向發展，許多網友都認為她完全是在打臉自己！

2016年Lady Gaga受邀參加Victoria's Secret（維多利亞的秘密）時裝秀，身型與過去差很大，原來當時正處發片宣傳期的她，拚了命的努力減肥，就是為了要在Victoria's Secret後台，好好展現曼妙身材！

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Lady Gaga瘦身前後簡直就是判若兩人，氣候慢慢進入春夏，趕緊將以上3個瘦身技巧學起來乖乖照做吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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