美少女戰士十大人氣排名　月野兔超班　火野麗、水野亞美排第幾？

如果全世界的少女漫畫只能留一部，相信女孩們都會毫不猶豫地選擇《美少女戰士》！就算小時候沒看過，也一定聽過「替月行道儆惡懲奸」這句經典台詞，難怪連重製版本都引發新一波熱潮。

為了迎接27週年，劇場版《美少女戰士Eternal》（Sailor Moon Eternal）也將重返大螢幕，不少美戰迷早就迫不及待了～當年許多年紀小的美戰迷們一定也跟小編一樣，對於有點黑暗的結局感到驚愕，什麼？為什麼喜歡的水手服戰士瞬間死光，這麼獵奇的結尾我不依啊～還好最終作者還是來個Happy Ending，稍稍安撫了粉絲裂開的少女心。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你大家心目中的水手服戰士排名們，誰最受喜愛，快一起看下去吧！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月08日至2020年06月06日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『美少女戰士』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大《美少女戰士》水手服戰士人氣排行！（DailyView網路溫度計授權使用）

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