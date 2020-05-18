美少女戰士挑戰！大量畫師參加自己風格畫月野兔 推特瘋傳(多圖)

網路其中一樣最有趣的事是時常會有莫名其妙的爆紅現像，令人忍俊不禁，最近就有「美少女戰士challenge」爆紅，引來一眾畫師爭相繪畫有趣圖片。

今次成為熱話的主題是美少女戰士動畫的其中一個名場面「月野兔的凝望」（名字是筆者亂取的不要認真），今次的挑戰就是將動畫原圖以自己的畫風重畫一次。

原圖

有人發起之後這個挑戰火速擴散，引起大量畫師以至動漫界名人參加，只要用#sailormoonredraw這個hashtage就可在推特上找到大量圖片，後來更發展到已經不再畫月野兔而是畫其他角色，甚至出現不是畫出來的作品，非常攪笑。當然除了攪笑以外還是有很多畫師認真地在畫，一次過看不同高手畫師以不同風格演譯同一個鏡頭也是很有趣的一件事情。

攪笑系列（按圖放大，原圖連結在圖片說明）：

+ 7 + 6 + 5

認真畫靚圖系列（按圖放大，原圖連結在圖片說明）：

+ 6 + 5 + 4

有點色色的圖集：

最後附上專家解說，原圖出自Sailor Moon動畫第125話（Sailer Moon S的第36話），同時原動畫圖片的顏色比較濃和偏暗，不知為什麼今次挑戰的截圖提高了亮度。