日本恐怖男大學生弓箭穿頭殺媽媽外婆弟弟　被捕後冷靜說出一句話

最近日本發生了一單驚動全國的弒親血案，兵庫縣一名23歲大學生用俗稱「十字弓」的武器，攻擊4名親人，其中同住的家人被弓箭近距離射穿頭部，重傷不治。少年被捕後落口供，其冷血囂張的態度引起網民熱烈討論。

6月4日的早上，警方接報位於兵庫縣的民宅區，有一名中年女性被弓箭射傷，長箭貫穿頸部，傷勢嚴重。

（YouTube「FNNプライムオンライン」）

兇手是23歲大學生野津英滉，那一天早上，他用自己買的十字弓及5枝弓箭，近距離射殺同住的媽媽、外婆和弟弟及前來探訪的伯娘。

野津英滉的行兇手法殘忍至極，其中外婆的後腦被長箭貫穿，需要相當大的力氣，可見他是近距離進行射擊，最後只有伯娘大難不死，用盡力氣走到街上向鄰居求救。

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（YouTube「FNNプライムオンライン」）

十字弓能網購成慘案關鍵

其實近年日本曾經發生多宗十字弓殺人慘案，例如2013年一名19歲少年先用弓箭射擊，再用刀刺殺母親的命案。然而這款具有殺傷力的武器，並沒有納入槍械管制名單，所有人都能夠從網上購入。今次這單倫常慘案事件發生後，國內不少人擔心會增加不法分子的作案機會，向政府提出要求限制十字弓買賣。

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