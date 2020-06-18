Zara官網門市低至2折　多款Tee、連身裙激減至$39　附3大搶購攻略

Zara母公司Inditex早前宣佈關閉旗下全球約1200間分店，並稱將改變經營策略及投放更多資源於電商業務。說時遲那時快，Zara由即日起推出減價促銷，當中包括網上及門市商店。減價貨品種類多，折扣最多低至2折，大量Tee和連身裙只需$79、$99！

是次減價不論價錢和款式都相當可觀，值得入手！（ZARA）

如果不想到門市同人逼，網購當然是最佳選擇！想以最快速度買到心頭好，其實是有技巧的！一起來看看記者歸納出3個搶購前必須注意的小貼士吧！

搶購攻略一 : 善用尺碼查詢工具

ZARA除了有一般的尺寸參考表，更有一個小工具助你更具體找到適合自已碼數的工具！絕對彌補了網購不能試身的缺點！點圖睇詳情👇👇👇

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搶購攻略二 : 免運費注意要點

雖然官網聲稱有3種送貨方式，但經記者查證後發現只有兩種，而且要買滿指定金額！點圖睇點先可以免運費👇👇👇

搶購攻略三 : 交貨點收貨需提供證明文件

選擇交貨點的話更要注意，前往提貨時需出示有效的身份證明文件。如果訂單領取者與購買者不同，領取者需要出示書面授權書和購買者身份證件影印本！

看完購買貼士，就可以開始掃貨了！經記者瀏覽官網，發現Tee和裙款都非常扺買，不少款式$100有找。另外袋款雖然減價幅度不算大，但款式夠靚，休閒上班皆宜，值得入手！點圖看記者精選35件必買item👇👇👇

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Zara以外，近期亦有開倉優惠！由即日至6月22日一連6日，共18潮牌在尖沙咀海港城舉行開倉優惠，全部低至2折！場內有多款鞋款和潮流服飾，最平$79有交易，場內購買滿2件9折、滿4件85折、全單折後價滿$1000再減$100！平時索價近千元的Fred Perry，今次在開倉就有低至3折的減價優惠，最平$200多就買到！而且款式靚，不論上班、出街著都適合！

👇👇👇即睇多款Fred Perry有幾抵買👇👇👇

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同場還有其他品牌，例如Nike和Adidas就有不少少見靚款，點擊全文睇其他款式👉👉👉18潮牌開倉2折起 Nike/Adidas/Fred Perry鞋款激減 滿4件再85折