無痛斷捨離太離地？即睇三大「很痛整理術」　尋回理想享受生活

沒有什麼事情是容易的、輕鬆的，標榜輕鬆、快速、無痛整理的方法，往往只是延遲整理完成的時程，時間拖得愈久，事情反而會變得愈複雜、愈不輕鬆！ 愈輕鬆的事情，往往愈不輕鬆！我們甚至認為每次當自己感到痛苦或挫折的時候，就是自己又要有所成長的時候了，也代表我們往對的方向進行了！

知名YouTuber黃大謙曾經分享自己身為花蓮榜首的念書秘訣，那就是「當你念得很痛苦的時候，就代表你念對了！」。你想要考上好學校、想要找到一份好工作、想要創業、想要「整理」等等，這些可以帶來美好理想生活的事物，都絕對不會輕鬆！

為什麼大家會想要追求「快速、輕鬆、無痛」呢？

第一個原因可能是誤以為真的存在有「無痛」的方法，但這是不太可能的，所有事情都需要付出努力和代價的！第二個原因可能是因為我們想要得到某件事情的好處，但卻不太想要付出努力、不太想要辛苦，事實上人本來就會對於我們不熟悉的事物有點抗拒，因此我們就會容易被「無痛」的文案給吸引了！重點是「我們想要解決問題」、「我們想要理想生活」，因此辛不辛苦、痛不痛其實應該屬於其次，對吧？

我們分享以下3個「很痛」整理術給大家，並分享無痛的版本，希望大家盡量避免採用無痛整理術喔！(XD)▼▼▼

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人生整理很難、但我們需要繼續修練下去！

我們每個人對自己的人生都有很多理想，然而追求理想生活是一件不簡單的事，甚至是一個大修練，也是必經之路，調整好自己的狀態，並理解這條路並不輕鬆，然後開始往前走吧！

有些人想要極簡生活，但是家人不喜歡，有些人想要游牧生活，但是有小孩、有家庭、要上班，追求理想這件事本來就很難沒有錯，但並不是辦不到，其實只要上網搜尋一下，就會發現有些限制卻還是成功的案例也不少，因此沒有理由只有你辦不到，只有自己想不想而已，如果你真的想，這些辛苦、麻煩、焦慮、掙扎、痛苦最後都會化成美好的事物，以及全新的自己。

腳踏實地、認真地享受生活、修練自己，你會感到無比地幸福的！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：3大「很痛」整理術：無痛整理是不存在的！】