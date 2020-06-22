GAP/Sephora大減價至5折　hoodie$134起　Clinique/Fresh平價入手

連鎖美妝店Sephora和休閒服裝品牌GAP近日分別推出限時優惠，於官方網上商店和門市均有低至5折的大減價！Sephora中大量人氣美妝品牌如FRESH、CLINIQUE等均有減價，GAP全場5折以外、更有折上折優惠，經典hoodies款式折實價減價近3折！

大量商品大減價，入手係時候！（Sephora、GAP官網）

Sephora - 多個彩妝品牌低至5折

由即日起至7月2日，Sephora網上商店和門市均有低至5折優惠。彩妝品牌如Fenty Beauty、HUDA BEAUTY，美妝蛋品牌Beauty Blender和護膚品品牌CLINIQUE、FIRST AID BEAUTY等均有減價。產品夠多元，而且全店只需購物滿$299即免運費，跟朋友夾單相信難度不大，否則要收取$75運費！

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GAP - 全店推三大優惠 激減近3折

GAP乘着端午節推出「放粽一夏」優惠，即是放縱一下的意思，即日起全店正價貨品5折！減價涵蓋男、女、童裝，大量經典GAP Logo T恤低至$84.5入手。減價活動沒有標明完結日期，運費方面需要購物滿$800才享免運費，否則需收取$45運費。

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5折優惠以外，減價貨品折上折8折優惠及全場買滿$500即減$50這兩個優惠同樣不容忽視。經記者格價後，認為外套和Hoodies最扺買！當中黑色GAP Logo外套原價$449、優惠價$168，折上折後只需$134.4，相等近3折優惠！

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以上兩個品牌以外，Zara同樣進行減價促銷，當中包括網上及門市商店。經記者瀏覽官網，減價貨品種類多，折扣最多低至2折，大量Tee和連身裙只需$79、$99！另外袋款雖然減價幅度不算大，但款式夠靚，休閒上班皆宜，值得入手！點圖看記者精選多件必買item👇👇👇

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