ad-lib官網門市激減　兩件6折3件7折　必搶本土掙扎Tee｜附優惠碼

本地品牌ad-lib近日進行Summer Sale，指定貨品包括T恤、襯衫和帽子等配飾，使用優惠碼可享買2件7折、買3件6折優惠。不少夏季T恤款式折實後只需約$160，即睇記者精選20件扺買推介！

ad-lib不少款式均集時尚和話題於一身，例如一直深入民心的「掙扎」，就被搬上T恤上，相當搞鬼。（ad-lib）

減價款式多 必買本土獨有「掙扎」Tee

ad-lib定價一向不算低，普遍T恤最平都要近$260。但勝在設計夠玩味得來簡約易襯，加上不易撞款，今次最高6折優惠後平均只需$160，絕對是入手好時機。門市和網店優惠同步進行，網店買滿$400即免運費，否則要收取$40運費。提提大家，網店結帳必須輸入優惠碼才會有折扣優惠，點擊看記者精選20款推介及獲取優惠碼👇👇👇

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