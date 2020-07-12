7個日文稱呼與中文意思差很遠！正室變小三、女優是否等於AV？

日本會使用漢字，跟香港人常用的繁體字很相近，因此，即使是不懂日文的港人，也能用漢字去判斷說話大概的含意。不過，並非每個日文漢字都跟中文字的意思相通，《Opener開罐》記者整合了幾個最常被混淆意思的日文稱呼，用錯的話後果可以很嚴重！

哪個是「女優」？（網上圖片）

日本和香港都會使用漢字，儘管兩者很相似，但並非每個字的意思都相同，《Opener開罐》記者整合了7個日本人常用稱呼，「老婆」、「愛人」這些詞語的漢字相信大家都能看得懂，但原來它們真正的意思跟你想的差很遠！

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同場加映：日本超準「一筆畫星星」心理測驗

相信大家都會在筆記上打「星星」記號，原來這個五芒星的畫法反映了你的性格與愛情觀！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了大熱「一筆過畫星星」心理測驗，透過5個落筆點，便能看出你在愛情關係上的優點和缺點，網民都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你畫五芒星時的落筆點🌟🌟✍️

【畫法1】頂部落筆

【畫法2】右上落筆

【畫法3】右下落筆

【畫法4】左下落筆

【畫法5】左上落筆

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觀看完整答案及全文：日本熱傳「一筆畫星星」心理測驗 5種畫法秒測愛情觀和潛藏性格