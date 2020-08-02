留家抗疫必睇！韓劇《雙甲路邊攤》爆冷崛起　穿越陰陽療癒人心

動盪的2020年還過不到一半，不管是因為意外還是疫情，都讓我們失去了幾位重要的人，也對於生命的無常更有感觸，意識到生與死其實沒有離我們那麼遠既是每個人的人生必修課，也是不少電視劇偏好探討和使用的題材。

韓國受到儒教深厚的影響，比華人社會有過之而無不及，同時道佛教也十分盛行，韓劇有許多即是神鬼和死亡的議題，包含《49日》探討靈魂出竅、《我的鬼神君》以愛情喜劇手法描寫鬼附身，金泰希復出之作《再見媽媽又再見》以母愛和死而復生為故事基調，更不用說電影《與神同行》就是以地獄審判為背景。

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最近登上Netflix（台灣）排行榜第一名的是《雙甲路邊攤》，既沒有像《愛的迫降》的俊男美女組合，也沒有《解碼追兇》的燒腦和懸疑情節，卻在《機智醫生生活》之後拿下第一名，到底它有什麼魅力呢？

聚焦討論生死議題裡的「遺憾」心理

和《與神同行》一樣，《雙甲路邊攤》也是改編自LINE Webtoon人氣漫畫，而且這部漫畫還得過獲得大韓民國漫畫大賞優秀獎，故事講述一位神秘的路邊攤老闆娘，要在期限內，和一位有「特殊體質」的少年通力合作，進入顧客的夢境為他們了卻心中的遺憾。

這類型的議題最怕講得太大，讓故事的結構鬆散，而《雙甲路邊攤》以「夢境」這個管道切入，目標是為死者消除遺憾，就像解任務般，每 1-2 集就可以講完一個小故事，怎麼進入夢境呢？故事也有解釋，從顧客進入餐廳，和老闆娘、職員互動，吐露真心、喝下酒，每個環節缺一不可，讓故事得以完整陳述，敘事更加流暢。

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討喜的三個主人翁設定

劇中的三位主角：老闆娘、鬼班長、工讀生，分別由黃正音、崔元英和陸星材飾演，三個人就像《與神同行》的地獄使者一樣各司其職，老闆娘個性豪邁，在人間和鬼界有奇特的地位，閻羅大王、三神婆婆（如同台灣的媽祖）、閻羅部長有時候也是拿她沒轍，鬼班長雖然乍看之下只是被鬼界放逐邊疆的陰間刑警，但身負許多特殊技能，在關鍵時刻都用得上；陸星材飾演的工讀生則是擁有靈異的體質，只要被他碰過的人都會吐露真心，但他個性非常善良單純，對比在陰間和人間游走許久的老闆娘和鬼班長，在處理顧客問題時的不同態度，值得大家反思。

打破既定印象的場景設定

整部劇以現代韓國和女主角原本身處的朝鮮時代為背景，除了呈現兩個時代的差異，劇中也隨著時代演進，有了現代化的設定，比如閻羅大王管理地獄和回報給玉皇大帝的方式，或者是「孟婆湯」的現代版機器，我們所謂的「功德」又會怎麼樣幫助到我們。

除了地獄之外，「來世」也是《雙甲路邊攤》中有趣的一幕，自古以來人們對於來世有許多的想像，而劇中則以「來世孤兒院」為其中一個地點，描述如果孩子早於父母先走，就會在孤兒院等候，等到父母親過世才重逢，雖然乍聽令人鼻酸，但又帶著點溫馨感。除此之外還有神明給胎夢的方式、祖先託夢的意義等等，都是讓這些原本很「傳統」、「老古板」的迷信思想，有了新的意義。

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透過每個亡者檢討社會問題和人生課題

前兩集主要是交代故事背景，向觀眾解釋為什麼老闆娘必須要幫人消除遺憾，如何招募工讀生，後面就開始幫助一個個亡者消除遺憾，而每位亡者都代表著一個人生課題或社會問題，有因為爭風吃醋而害死好友，代替好友養大女兒的，有貴族和平民之爭，也有韓國社會在招募公司新人時，因為裙帶利益關係只錄取大官，而讓真正的優秀人才被埋沒，還有夫婦之間的問題，不管是韓國傳統社會生男的壓力，或者是放不下相守的另一半等等。

路邊攤的意義

《雙甲路邊攤》韓文劇名為 쌍갑포차 ，後面兩個字是「布帳馬車」（포장마차）的縮寫，有去過韓國的人經常會看到入夜後，路邊搭起了一個個的路邊攤，因為有帳篷，中文會翻作布帳，上班族下班之後三五好友先到布帳馬車吃熱炒、喝個兩三杯，之後再去續攤。即便只是一個人，也可以到布帳馬車點上小菜、喝上燒酒，偶爾跟老闆娘對話幾句，劇中即是用這種方式來讓顧客吐露心中的遺憾。

即便只是一個人，也可以到布帳馬車點上小菜、喝上燒酒，偶爾跟老闆娘對話幾句，劇中即是用這種方式來讓顧客吐露心中的遺憾。（《雙甲路邊攤》劇照）

而雙甲則是「雙方都是甲方」的意思，在韓國非常重視甲乙方關係，而進到了布帳馬車，老闆和顧客的關係中沒有誰是甲方誰是乙方，我們都在解決彼此的問題，是互惠平等的。

在動盪的時期，《雙甲路邊攤》以小品之姿獲得觀眾的青睞，劇情無負擔，看老闆娘罵醒每個活在遺憾中的人也十分舒壓，新穎的題材更令人眼睛為之一亮，端午節如果不知道要看什麼，《雙甲路邊攤》是一個不錯的選擇。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：心中的苦悶與遺憾，請闆娘幫你解決！漫改奇幻韓劇《雙甲路邊攤》穿越陰陽治癒人心登上 Netflix 台灣 Top 1！】