老婦電線勒死59歲失業「啃老族」兒子　日本有500萬啃老族成隱憂

日本的「啃老族」問題愈趨嚴重，近幾年引發了多宗家庭慘劇和倫常命案。上月28日，一名84歲老婦對59歲「家裏蹲」兒子忍無可忍，絕望之下用電線勒死親生骨肉，令人不禁聯想起去年日本前高官熊澤英昭，用刀刺殺無業兒子的慘劇。這兩單與「高齡啃老族」相關的命案，讓日本大眾再次關注這個潛伏多年的社會隱患。

為何84歲老婦會忍心殺死59歲兒子？（「ANN news」截圖）

上月日本愛知縣發生一宗倫常慘劇，一位名叫小林麻里子的84歲老婦致電警方自首，聲稱自己用電線勒死了59歲兒子。母子之間本該血濃於水，究竟為何這位年老的媽媽，會對含辛茹苦養大的親生骨肉狠下毒手？ 這案件旋即引起網民熱烈討論，有人認為「母親殺人行為過激」、亦有人覺得「啃老族該死」。

其實，去年6月亦發生過同類「大義滅親」命案，日本前高官熊澤英昭的44歲長子失業多年，每月豪花雙親辛苦賺來的血汗錢，過著足不出戶的宅男生活，結果被父親用菜刀刺死。

去年發生的「前政府高官殺子案」轟動全日本。（「TBS news」截圖）

有不少日本「家裏蹲」網民擔心，這類案件會讓外界將他們與「犯罪行為」連繫在一起，日本大眾和政府也不得不重新正視這個潛伏多年的社會問題。究竟，日本「高齡啃老族」從何而來？

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同場加映：日本恐怖男大學生弓箭穿頭殺媽媽外婆弟弟

最近日本發生了一單驚動全國的弒親血案，兵庫縣一名23歲大學生用俗稱「十字弓」的武器，攻擊4名親人，其中同住的家人被弓箭近距離射穿頭部，重傷不治。少年被捕後落口供，其冷血囂張的態度引起網民熱烈討論。

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