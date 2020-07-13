Timberland/Dr.Martens快閃3折起　超過26個鞋款激減經典黃靴$390

近日網上商店On The List和ZALORA分別推出Timberland和Dr.Martens優惠，各式鞋、衫、配飾以低至3折的優惠價發售，當中不少均是經典款式，大量Timberland鞋靴款由原價$1299至$1799，減至$390至$540。想知購買詳情，即睇下文！

網站On The List不時推出各品牌的快閃優惠。即日起至7月19日，則有Timberland低至3折活動。Timberland大多是工裝鞋款，在耐穿程度方面有一定保證，因此能以低至3折價錢購買相當吸引！On The List分別提供網店和門市兩個途徑購買，不過只接受會員購買，下單前記得先登記！網店購物滿$500或以上免運費，否則會收取$40運費。

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鞋款以外，品牌其他產品同樣有減。雖然減價幅度不及鞋款，但不少袋款均$200有找，而且款式不俗。網站貨品全部數量有限，「手快有手慢冇」、隨時賣完，睇中心頭好的話記得把握時間！

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Timberland以外，另一鞋靴品牌Dr.Martens在購物平台ZALORA上同樣有減價，折扣低至6折，當中包含各式長、中、短鞋靴，另外亦有牛津鞋的選擇。Dr.Martens於網站中屬於「售自ZALORA」，因此全單買滿$299即可免運費，否則收取運費$40（普通）或$79（特快）。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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