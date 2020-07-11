日本神準心理測驗　4種擁抱姿勢秒知戀愛性格　肉食女會這樣抱！

「擁抱」是向戀人撒嬌的指定動作，用溫暖的雙臂摟著另一半，除了能給予對方安全感，亦能令情侶之間更甜蜜。原來不同的擁抱姿勢，反映了戀愛中的你是哪個類型的戀人，還可以知道自己有甚麼改進的地方！

身體語言能最直接地反映出一個人的真實個性，日本戀愛網站「愛カツ」分享了一個心理測驗，從4種不同情侶擁抱姿勢中，分別反映出你的墮入愛河時的性格，甚至能看出你的價值觀， 原來「肉食系戀人」會這樣抱！

你最喜歡的抱抱姿勢是？（「愛カツ」圖片）

參考上圖，你最喜歡哪一種擁抱姿勢？🥰👆👆

【1】正面擁抱

【2】背後環抱

【3】用力緊抱

【4】摟頸貼頭

👇👇👇點擊圖片看答案！❤️❤️👇👇👇

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同場加映：日本超準「一筆畫星星」心理測驗

相信大家都會在筆記上打「星星」記號，原來這個五芒星的畫法反映了你的性格與愛情觀！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了大熱「一筆過畫星星」心理測驗，透過5個落筆點，便能看出你在愛情關係上的優點和缺點，網民都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你畫五芒星時的落筆點🌟🌟✍️

【畫法1】頂部落筆

【畫法2】右上落筆

【畫法3】右下落筆

【畫法4】左下落筆

【畫法5】左上落筆

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觀看完整答案及全文：日本熱傳「一筆畫星星」心理測驗 5種畫法秒測愛情觀和潛藏性格