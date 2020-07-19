菅田將暉barcode頭、佐藤健變Lolita　5位日本男神驚嚇黑歷史造型

專業演員需要挑戰不同的角色和劇本，即使出現醜怪騎呢的造型，也要盡全力演繹。5位日劇男星，包括小栗旬、菅田將暉等人為演戲搏到盡，曾經試過著女裝、梳barcode油頭，完全沒有明星包袱。當你看到男神們如此崩壞的造型時，還能忍著不笑的話，你便是真愛粉！

當男神禿頭，你還愛他嗎？（網上圖片）

日本演員非常敬業，就算形象崩壞都會照做，《Opener開罐》盤點5位日劇男神的造型黑歷史，其中菅田將暉的油膩barcode頭、佐藤健的粉紅少女Lolita都是經典，看完這些照片，才發現原來男神的顏值並不是萬能的...

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同場加映：怒數日本6大渣男 近藤真彥騙梅艷芳做小三

最近港日娛樂圈有不少渣男現真身，香港代表有日前被爆出軌的已婚印度裔演員陳振華；至於日本，則有佐佐木希的老公「殘廁偷腥王」渡部建，簡直一個比一個賤格。《Opener開罐》記者盤點6位號稱日本最強渣男，最後一位竟然在婚後15年間「偷食」50名女性，他的真正身份令人超驚訝！

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