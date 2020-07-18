你第一眼會留意異性哪裏？日本超準心理測驗　秒知你是否適合戀愛

當你與異性初次見面時，你會留意他／她的哪一個特質？原來我們與生俱來的直覺，與自身的戀愛體質及人格有關，透過這條問題的答案，可以反映出你是否適合談戀愛，助你更加深入了解迷失在愛情中的自己！

（「Googirl」圖片）

日本女生網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要回答一條問題，便能反映出你的戀愛體質及人格，知道你是否容易墮入愛河的類型，令你更清楚自己在戀愛路上的應該如何改進，成為更優秀的情人！

【問題】與異性初次見面，你會先留意他／她的...🤗👇👇

【1】身材

【2】樣貌＆髮型

【3】身高

【4】服飾

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同場加映：日本神準心理測驗 4種擁抱姿勢秒知戀愛性格

身體語言能最直接地反映出一個人的真實個性，日本戀愛網站「愛カツ」分享了一個心理測驗，從4種不同情侶擁抱姿勢中，分別反映出你的墮入愛河時的性格，甚至能看出你的價值觀， 原來「肉食系戀人」會這樣抱！

你最喜歡的抱抱姿勢是？（「愛カツ」圖片）

你最喜歡哪一種擁抱姿勢？🥰👆👆

【1】正面擁抱

【2】背後環抱

【3】用力緊抱

【4】摟頸貼頭

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