日本票選2020年10大理想男友職業　YouTuber入圍、務農排第幾？

每個人都有自身的擇偶條件，有人會先看外在條件、亦有人只在乎性格和內涵。最近一個日本節目訪問了多位日本女性，她們選擇另一半的首要條件是「職業／工種」，這個調查同時公佈了女性心目中「最理想男友職業」頭30位，一直被視為「筍盤」的醫生居然被踢出10強，而不被睇好的YouTuber卻成為搶手貨 ,究竟哪個職業會成榜首呢?

2020年日本女性「最理想男友職業」最新排行榜頭三位是？（節目截圖）

日本節目《今夜くらべてみました》訪問了過百名追求高質素生活、事業有成的女性，包括多位現任空姐、模特兒、雜誌編輯、知名國際公司OL等，調查她們心目中「最理想男友職業」TOP30，並列出選擇頭10位職業的原因。

1990年的女性票選「最想與他結婚的職業排名」頭五位，分別是：中產上班族、醫生、律師、自僱人士和公務員。（節目截圖）

根據雜誌《anan》調查，90年代的女性「最想與他結婚的職業排名」頭三位是中產上班族、醫生和律師，而且必須要有「三高」，即是「收入高」、「學歷高」和「身高高」。30年後的今天，一班對生活要求高的日本女性對「另一半的理想職業」亦有所改變，被認為是皇牌的醫生被踢出10大排名，而一直被長輩們評為「廢青」的YouTuber竟然超越不同精英工種，成功擠入頭10位！

👇👇👇點擊圖片看10大理想男友職業排名 即check自己有沒有上榜！😏👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

👇👇👇點擊圖片看理想男友職業排行榜第11－30位😏👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：10位「童星變巨星」日本藝人

很多日本當紅演員從小便踏進娛樂圈，由默默無名的童星身份出道，一直活躍至今。最近一個日本網站發起投票，讓網民選出10位「童星出身的超人氣當紅藝人」，其中長澤正美（又譯：長澤雅美）、佐藤健等知名日劇男神女神都有上榜。

👇👇👇點擊圖片看10位日本藝人童星出道時萌照VS長大後的照片！😆😆👇👇👇

+ 42 + 41 + 40

觀看完整排名及全文：10位「童星變巨星」日本藝人 長澤正美勁仙氣、5歲佐藤健超萌