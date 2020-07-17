半澤直樹2｜拆解「神劇」爆紅背後5大原因　追續集前必知3大伏線

2013年大熱日劇《半澤直樹》強勢回歸，第二季將會於7月19日（星期日）在日本首播，由主角堺雅人、上戶彩、香川照之等原班人馬上陣，同時有多個全新角色加入。新劇還未開播，苦等7年的劇迷已經開始討論新一季劇情內容。 究竟為甚麼這套劇集會在日本、甚至亞洲爆紅？《Opener開罐》記者為大家分析它被稱爲「神劇」的5大原因，並重溫前篇必睇的3個伏筆位，追《半澤直樹2》前必看！

香港都有得同步睇！（《半澤直樹2》預告）

神劇《半澤直樹》終於有續集！第二季同樣改編自原作家池井戶潤的「半澤直樹系列小說」，分別是第3部《失落世代的逆襲》及第4部《銀翼的伊卡洛斯》，續集將講述男主角被調職後，被捲入大企業的惡意收購風波，當中涉及費用高達1500億日圓，掀起他與銀行間另一場戰爭。

（《半澤直樹2》預告）

第二季將會以原班人馬上陣，包括主角堺雅人、上戶彩、香川照之。除了這班熟悉的面孔外，續集還加入了新角色，其中賀來賢人和今田美櫻將會飾演半澤直樹的下屬，兩位年輕新血的戲份都令網民非常好奇。究竟，這部「21世紀最強連續劇」能否延續上季神話呢？

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（Instagram@「hanzawa_naoki_tbs」）

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同場加映：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」

你覺得自己還年輕嗎？以前我們會嘲笑長輩們「老土」，但你又有沒有想過，自己在不知不覺間也加入了old seafood行列？日本節目街訪了千禧年後出生的年輕人，選出15種令人煩厭的「老餅」行為，原來著牛仔褲、用emoji都已經過氣？8、90後兩代人躺著也中槍！

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只要中任何5個行為，即代表你加入「老餅大軍」，踏入初老！？😱😱

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觀看全文：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」 8、90後中槍：我老了