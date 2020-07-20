日本最老高中生45歲讀中學　年紀大過老師靠3招「收服」女同學

學習不分年齡，每個人都應該活到老、學到老。最近，日本綜藝節目訪問了一位大叔，他竟然在45歲時考入全日制中學，成為全校最高齡學生，而且僅靠3個方法便「收服」年齡相差30歲的同班同學！而中年大漢之所以堅持重返校園，原來背後有個感人故事...

比起學生，45歲的石神先生更像老師。（節目截圖）

日本節目《激レアさんを連れてきた。》訪問了一位聲稱是「全日本最老」的高中生，這位「學生」叫石神昭年，是個全職漁夫，同時經營著一間海邊民宿。他在45歲那年，突然瞞著親朋戚友，考進當地一間全日制中學，成為全校最高齡學生！

石神先生靠3招與同班同學打成一片。（節目截圖）

石神決定邊工作邊上學，他每天凌晨起床打魚，之後8時至中午3時上學，放學後經營民宿生意至晚上12時，平均每天只睡3小時。究竟，他堅持要重返校園的原因是甚麼？他又靠甚麼方法「收服」同班同學，消除相差30歲的代溝？

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同場加映：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」

你覺得自己還年輕嗎？以前我們會嘲笑長輩們「老土」，但你又有沒有想過，自己在不知不覺間也加入了old seafood行列？日本節目街訪了千禧年後出生的年輕人，選出15種令人煩厭的「老餅」行為，原來著牛仔褲、用emoji都已經過氣？8、90後兩代人躺著也中槍！

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只要中任何5個行為，即代表你加入「老餅大軍」，踏入初老！？😱😱

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觀看全文：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」 8、90後中槍：我老了