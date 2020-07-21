日本街訪長輩眼中10種最討厭年輕人　00後震驚：用美顏相機都唔得

明天 (22日)是DSE放榜日，有人會選擇繼續升學，亦有學生決定踏進社會工作。年輕人初出茅廬，最忌得罪前輩。不過，新鮮人總會有踩中上司「地雷」的時候，甚至未必知道原因。 日本節目在街上訪問了多位30－60歲的男女，讓年長一輩選出他們認為「最討厭年輕人做的行為」，原來後生仔最常用的美顏相機、交友App都被列入「禁忌黑名單」，做這10件事會不知不覺成為長輩的眼中釘！

快check下自己中了幾多個！（節目截圖）

年齡差距會使人與人之間出現代溝，同時亦會產生不同的價值觀。日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭訪問了數十組30－60歲的男女，他們以長輩身份選出10種「後生仔常做的乞人憎行為」，如果年輕人在他們面前做這10件事，即讓人大減印象分！就連節目中的00後年輕主持人都驚呼：「原來我中咗好多個！」

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只要中任何5個行為或以上，即代表你成為長輩的超級眼中釘😱😱

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同場加映：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」

你覺得自己還年輕嗎？以前我們會嘲笑長輩們「老土」，但你又有沒有想過，自己在不知不覺間也加入了old seafood行列？日本節目街訪了千禧年後出生的年輕人，選出15種令人煩厭的「老餅」行為，原來著牛仔褲、用emoji都已經過氣？8、90後兩代人躺著也中槍！

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只要中任何5個行為，即代表你加入「老餅大軍」，踏入初老！？😱😱

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觀看全文：日本街訪年輕人「15個最煩厭的老餅行為」 8、90後中槍：我老了