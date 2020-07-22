日本「地雷系」綠茶婊的最強撩男術　這8個心機舉動秒速俘虜男生

最近日本出現「地雷系」女子風潮，這些女生看上去病懨懨、楚楚可憐，卻又有「小惡魔」般調皮可愛的性格，被網民戲稱為2020年最新款「心機婊」。最近有日本節目邀請一班戀愛經驗豐富的嘉賓，分析「地雷女」的特徵，並數出她們常用8個心機滿滿的「撩男」小技巧，一班男主持都點頭讚好！

「地雷妝」能激發男生的保護欲？（節目截圖）

日本最新綠茶婊「地雷女」是甚麼？

2015年曾經流行「宿醉妝」，2020年再次出現類似的熱潮－「地雷妝」。這種女生的膚色很蒼白，用紅色眼影及閃粉營造水汪汪的大眼睛，畫下垂眼線，給人感覺像漫畫中的病嬌美少女、但又帶點楚楚可憐的樣子。「地雷系」女子隱隱散發著一股「生人勿近」的氣息，經常露出厭世眼神，內心卻暗藏著小惡魔性格。

「地雷系」女子最喜歡博同情。（節目截圖）

日本綜藝節目《裏顔女子の夜》請來一班情場經驗豐富的男女嘉賓，分析2020年最新「地雷系」女子的特徵，以及她們最常用的8個「撩男」絕招！女嘉賓認為這些舉動「太造作」，另一方面男生卻認為「很可愛，能激起保護欲」，你又有甚麼睇法呢？

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