日本名校選美冠軍棄當律師做AV女優！下海原因震驚網民：太浪費了

青年人千辛萬苦考進名牌大學，目的就是為了找一份高薪厚職。不過，日本有位讀名校法律系的女大學生，畢業後竟然選擇做AV女優，放棄成為律師的美好前途。最近她現身日本節目，為下海真正原因解畫，當她說出真相後，主持人都驚呆：「太浪費學歷了！」

朝倉佳奈子下海前，是一位清純大學女神。（「ミス学習院コンテスト2016」圖片）

這位女生叫朝倉佳奈子，畢業於被稱爲「皇族大學」的日本學習院大學法律系，是名副其實的學霸。除此之外，她還是2016年「Miss學習院選美大賽」冠軍，才貌雙全的她是學校風頭躉。正當大家都以為她畢業後會做律師，她卻突然宣布：「我要做AV女優！」身邊的朋友和家人都大吃一驚。

點解高材生要做AV女優？（節目截圖）

今年3月，她正式在AV界出道，並改藝名做「結城るみな（結城留美奈）」。出道後僅半個月，已經有超過5萬個用戶粉絲，更被封為2020年「超強彗星級新人」。她曾在Twitter轉發一段情侶互罵的影片，並留言「點解我要拍AV？因為要向你報復！」有網民推測她選擇AV出道是為了報復前男友，即掀起熱烈討論。

👇👇👇結城留美奈出道後判若兩人👇👇👇😱😱

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最近她現身日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》，分享成為AV女優的經過，並親自說明投身色情行業的真正原因。當主持人們聽到她下海的真相時，都表現得非常震驚！究竟，她為甚麼會選這條路？

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同場加映：日本大學「Miss青山」校花選舉全員偶像級美貌

日本青山學院大學每年都會舉辦「Miss Mr. Aoyama Contest」選秀活動，選出最優秀的校花校草。今年比賽沒有受疫情影響，早前舉辦方更公佈了「Miss青山」決賽入圍名單，6位候選人的樣貌都是偶像級水準，官方照片甫推出即在Twitter瘋傳，網民都大讚高質，更有人留言「快點組團出道吧」，快看看有沒有你的心水！

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觀看全文：日本大學「Miss青山」校花選舉 全員偶像級美貌獲網民大讚高質