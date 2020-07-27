禁堂食｜專家分析辦公桌上獨食5大壞處　在公司食lunch點先健康？

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府今日（27日）宣布進一步收緊防疫措施，限聚令由4人收緊至2人，食肆全日需禁止堂食。仍要回公司上班的打工一族，午餐只能選擇帶飯或買外賣。但就算是禁堂食，有專家提醒就算在Office用膳，都不要在工作桌上食午飯。

對打工仔而言，一天最期待的時間除了是放工之外，絕對是午飯時間！由於新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府今日（27日）宣布進一步收緊防疫措施，食肆全日需禁止堂食，只可外賣。對上班一族而言，連外出食飯「放風」的機會都失去了，雖然是有點痛苦，但為了大家的健康著想，還請各位留在辦公室用膳吧。

BBC調查發現，有54%打工仔會在午飯時間一邊吃午餐一邊工作， 而且過半數人認為「身邊的同事亦是同樣一邊午飯一邊工作」，有20%人更因而感到「罪疚感」 ，所以在午飯時間都會繼續工作沒有休息！就算是禁堂食，有專家提醒就算在辦公室用膳，都不要在工作桌上食午飯，更列出「獨食」的5大壞處！

▼▼▼▼點擊看專家數辦公室獨食5大壞處▼▼▼▼

+ 2

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

新禁令下一日三餐分分鐘要自己打理，有經歷過因肺炎封城的網民，教路如何應對，以及家中必要的物資。《開罐》整理了經歷過美國封城，以及內地封城的網友分享，如果可以坎一次超市，就撐到起碼一星期，我們家中應該要有甚麼物資？食物又應該如何儲存？更重要是，原來很多人都忽略了一件重要物品。



▼▼▼▼點擊睇疫情下家居必備11樣物件▼▼▼▼