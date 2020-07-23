對人歡喜背人愁　開心果或是憂鬱患者？6個微笑抑鬱症狀中了嗎？

早前日本當紅男星三浦春馬被發現自縊家中身亡，年僅30歲。日媒報導，三浦春馬自殺前沒有任何預兆。樂觀陽光形象的年輕生命突然消逝，讓人唏噓。有沒有想過，朋友間的開心果，或許是正受情緒困擾的「微笑抑鬱症」患者？

有沒有想過身邊是「開心果」的朋友，或許是「微笑抑鬱症」患者？習慣「對人歡喜背人愁」，善於掩飾自己內心情緒，身邊人都難以被察覺。

英國劍橋大學心理學者Olivia Remes指，微笑抑鬱症（Smiling Depression）指的是有憂鬱問題但將問題成功隱藏的人，他們表面看起來很快樂，但其實內心非常抑鬱。

▼▼▼▼點擊看6個微笑抑鬱症狀▼▼▼▼

+ 3 + 2

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）補充，醫學上並沒有「微笑抑鬱症」定義，但症狀與慢性抑鬱（Persistent Depressive Disorder）及心境惡劣障礙（Dysthymia）相類似。鄒凱詩指，「慢性抑鬱」屬抑鬱症的一種，症狀一般會持續兩年以上；「心境惡劣障礙」患者情緒長期低沉，遇到壓力時情緒會更低落，但不至於嚴重影響生活，患者能如常上班工作，但只是感到比較辛苦。

▼▼▼▼點擊看8個慢性抑鬱症狀▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

「為何盡了力，卻仍是原地踏步？」「為甚麼拼了命卻毫不見起色？」人生難免遇上瓶頸位，讓人感到洩氣，對甚麼事情都提不起勁，甚至身邊小事也感到煩擾。以下10個無力感徵狀，看看是否說中了你。

無力感又稱「習得性無力感」（Learned helplessness），是一種通過某種學習經驗而形成的，會給以後學習帶來消極影響的特殊心理狀態。即個人經歷了失敗和挫折，面臨問題產生無能為力的感覺。臨床心理學家鄒凱詩指，因不安的情緒不斷重覆，又無法逃離，於是有人選擇放棄，她建議有以上徵狀的人士能參考以下減壓小方法：

▼▼▼▼點擊看10題無力感快速測試&減壓小方法▼▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

👉👉👉按此睇更多90後食玩up攻略👈👈👈