日本4位心機婊公開14招「線上撩男術」　必備偽素顏、睡衣反差萌

新冠肺炎疫情持續，大部份人都轉用視像會議的形式，與同事及朋友見面聊天，當中一班心機滿滿的女生，又怎會放過這些線上「撩男」的機會？日本節目找來4位資深綠茶婊，分享她們在疫症期間的曖昧「心機」行為，並親身示範如何用14招讓目標男生成為囊中物！

疫情期間也難防「心機女」。（節目截圖）

日本節目《あざとくて何が悪いの？》以問卷調查形式，訪問了超過1400位由20歲到40歲的男女，選出他們認為最心機滿滿的綠茶婊行為，並由4位女生親自示範如何運用這些小技巧「捕獲」男生！今次介紹了心機女們在疫症期間所用到的「撩男」14招，想要告別單身的女生千萬不要錯過！

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同場加映：日本「地雷系」綠茶婊8個心機舉動秒速俘虜男生

最近日本出現「地雷系」女子風潮，這些女生看上去病懨懨、楚楚可憐，卻又有「小惡魔」般調皮可愛的性格，被網民戲稱為2020年最新款「心機婊」。最近有日本節目邀請一班戀愛經驗豐富的嘉賓，分析「地雷女」的特徵，並數出她們常用8個心機滿滿的「撩男」小技巧，一班男主持都點頭讚好！

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