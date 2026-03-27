文科人vs理科人診斷｜日本10題心測：測出性格潛能與隱藏愛情觀

你知道自己是「文科型」還是「理科型」人格嗎？原來「文、理」不僅是代表學校的科目，更能反映一個人的性格。日本熱傳一個「文理人格診斷」，只要回答10條問題，即知自己是屬於哪一類型，分析你的潛能與愛情觀！



你是文科人，還是理科人？（「Googirl」）

日本網站「Googirl」早前分享了一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，便能判斷你究竟是「文科型」還是「理科型」人格！

以下有10條簡單問題，每回答一個「是」就得一分。最後計出總分，便能知道自己屬於哪一型，結果更反映了你的潛能與愛情觀！

先回答以下10條問題

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【計分方式】

針對以下 10 條問題，如果你的答案是「是」，請給自己一分。

【問題一】 你經常在社交媒體發表自己的意見。

【問題二】 你喜歡看科幻、奇幻類型的電影。

【問題三】 購買內衣時，比起功能和舒適度，你更重視款式。

【問題四】 購買日用品時，你會受產品的廣告和代言人影響。

【問題五】 送禮物時，你會親手寫心意卡。

【問題六】 你能堅持每天寫日記，記錄生活點滴。

【問題七】 你相信風水、占卜。

【問題八】 你是個討厭跟規矩做事的人。

【問題九】你能同時間處理幾件事情。

【問題十】 你擅長跟別人介紹自己。

計好分數，就可以按下圖看結果

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【0 - 1分】貫徹到底的理科人

作為一個理科型的人，你在日常生活中，總是不停思考，盡量將複雜的事情簡單化，運用邏輯思考和聰明的頭腦去度過每一天。

你擁有很強的「解決能力」，例如能將麻煩的事情，用一個簡單的方法去完成，令到身邊的人信任和依賴你。假如你能好好利用這個能力，說不定能在各方面一展所長！

愛情方面，你將黑白是非分得很清楚，這種直率、隨和的性格容易吸引異性。理科女特別受歡迎，在男生眼中，她們是非常有魅力的目標對象。

【2 - 4分】感情細膩的理科人

你是一個細心、機靈的人，日常生活裏你重視「團體」多於「個人」，總是希望身邊的人能夠平和地相處，認為人與人之間的「平衡」是最重要。

你的潛在能力是「情報收集」，你在無意識中，會將日常觀察到的大小事轉化成數據，然後記在腦海中。必要時，你能將這些記憶整理和分析，身邊的人都很欣賞你。

你會珍惜所有感情、回憶，甚至物品。戀愛方面，你能夠理性分析暗戀對象的行動和性格，能夠在不知不覺間奪去對方的心！

【5 - 7分】冷靜理性的文科人

你是一個理智的文科人。你重視人與人之間的溝通和表達，同時亦會默默留意身邊的人，觀察他們的行為，你做每件事前都會先為他人著想。

你天生擁有強大的說服力，不只局限在言語上，平日你的行為舉止，亦令人覺得你是個可靠、信得過的人。在需要經常匯報、發表意見的職場上，相信你的能力可以大派用場。

戀愛方面，因為你善於說服他人，展現自己最優秀的一面，相信你能夠找到與你氣味相投、一拍即合的情人。

【8 - 10分】感情豐富的文科人

你擁有容易感染他人的表現能力，無論是文字、畫畫、影片等平台，都能發揮超人的感染力。如果你能把每天的感情和思考記錄下來，對未來一定有幫助！

你總是有無窮無盡的創意，能給戀人新鮮感和驚喜。如果有暗戀的人，不妨用自己擅長的方法，例如寫信、作歌、畫畫等形式表白，成功率一定很高！

你是最典型的文科人，感情豐富而且細膩。你認為世間所有事都有屬於他們的浪漫，細微的事情也能觸發你無窮的想像，每天的感情起伏就如過山車。

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日本女生網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要回答一條問題，便能反映出你的戀愛體質及人格，知道你是否容易墮入愛河的類型，令你更清楚自己在戀愛路上的應該如何改進，成為更優秀的情人！

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