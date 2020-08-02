同男生傾電話只是收兵招數？長澤正美親授識破女生7種曖昧行為

相信不少男生都曾經有「當兵」的經歷，心儀女生平日總是對你做出曖昧親暱的行為，到頭來卻只是跟你「玩玩下」。最近日劇女神長澤正美亮相日本節目，教你識破女生7種曖昧行為，原來有些看似對你有好感的舉動，其實都是「收兵招數」，甚至將你friend zone！

女神教你如何避免做「觀音兵」！（節目截圖）

女人心就如海底針，總是令人猜不透，摸不著。尤其是女性有意無意的親暱舉動，經常會令異性誤會，最後男生難逃「當兵」命運，空歡喜一場。女神長澤正美最近在日本綜藝節目《TOKIOカケル》中，親自傳授「分辨女生曖昧行為真假」方法，透過7種女生常做「小動作」，教你如何分清「收兵」與「好感」！

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同場加映：日本4位心機婊公開14招「線上撩男術」

日本節目《あざとくて何が悪いの？》以問卷調查形式，訪問了超過1400位由20歲到40歲的男女，選出他們認為最心機滿滿的綠茶婊行為，並由4位女生親自示範如何運用這些小技巧「捕獲」男生！今次介紹了心機女們在疫症期間所用到的「撩男」14招，想要告別單身的女生千萬不要錯過！

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