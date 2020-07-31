日本票選10位最性感男星　田中圭超猛隱性肌肉　冠軍女生公認最強

「性感」並不是女人的專利，滿面鬍渣的熟男都可以好sexy。最近有日本媒體公開「最性感日本男星」排行頭10位，當中榜上有不少是年逾40的大叔，包括西島秀俊、小田切讓。雖然人到中年，形象氣質卻越來越有魅力，衣服下更隱藏著六舊腹肌完美身材，簡直是「行走的荷爾蒙」，快看看你的男神有沒有上榜！

《大叔的愛》的田中圭脫衣後反差超大！（網上圖片）

在不少女性眼中，保養得宜的中年熟男都有著一種令人欲罷不能的魅力。最近日本排名網站《RankinClip》以票選方式，讓網民選出10位「最性感的日本男星」，結果榜上全是超過30歲的男演員。他們全部都有個共通點，就是擁有「完美身材」，平日穿衣顯瘦，但其實衣服下都隱藏著結實胸肌與腹肌！人氣男星小栗旬、田中圭都榜上有名，冠軍是日本女生公認的性感男神！

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同場加映：8位超有錢富二代日星

日本娛樂圈中有不少「富二代」偶像和演員，他們有些來自「名門望族」、亦有些出身「政治世家」，即使放棄演藝事業，也不愁無錢使。有日本網站分享了8個「含住金鎖匙出世」的藝人明星，「嵐」成員櫻井翔的爸爸是官商界重量級人馬、北川景子是日本前首相的親戚？！

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觀看完整排名及全文：8位超有錢富二代日星 櫻井翔父做副社長、北川景子親戚是前首相