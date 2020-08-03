日本不良𡃁模高中輟學離家出走　4年後變職業賽車手自揭辛酸身世

誰說帥氣的賽車手只有男人可以做？4年前，日本節目在街上訪問了一位日本美女，年紀輕輕便輟學做「𡃁模」，居然是為了賺錢改造汽車。最近，她竟搖身一變成為職業賽車手！細問之下，才發現這位「愛車如命」的美女背後有段辛酸的故事...

4年前，日本節目《家、ついて行ってイイですか》街訪了一位日本「𡃁模」，她叫櫻井美織，那時只有23歲，平日會做賽車女郎和禮儀小姐，剛剛從老家長野縣搬到東京發展事業。

（節目截圖）

她與一般女生不同，對汽車情有獨鍾。當同齡女生都把工資放在化妝品、手袋，她卻斥巨資買車，並豪花超過港幣70萬改裝汽車！

（節目截圖）

最近節目再次找到她接受訪問，竟然發現她由一個性感模特兒，搖身一變成為職業賽車手！櫻井不但擁有可愛美麗的臉蛋、火辣身材，還有帥氣的一技之長，令主持人們連呼羨慕。不過，她的成就並不是一朝一夕得來，原來這位「最美賽車手」的背後竟藏著一段辛酸的過去...

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有錢人的生活總是令人羨慕，讓人不禁想窺探他們的日常。最近，半島酒店集團董事的千金亮相日本綜藝節目，分享在香港和東京的貴族級奢華生活，公開5000呎的香港大宅和東京自住豪華獨立屋。她更在節目上招募男朋友，當她說出擇偶條件時，主持人都大吃一驚表示超不解！

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