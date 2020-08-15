子彈筆記｜不止ToDo List　7種版面介紹　減肥都啱用｜BetterU#47

來自美國的子彈筆記（bullet Journal），近年在歐美相當流行。除了因為其獨特的思維及實行方法能幫助到不少人更有效率地做事、解決拖延症外，彈性高、能夠客製化亦是優點之一。用家可以根據所需製作一本最適合自己的筆記，以達成一本整合，集記事、培養及改善習慣、日記和理財等功能於一身！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

可以集記事、培養及改善習慣、日記和理財等功能於一身！（Instagram@colorsnjournals，bea.sbun.tewelt）

設定子彈筆記最基本只需五步驟，例如未來計劃（Future Log）和月計劃（Monthly Log）。另外亦可加入其他版面，以方便記錄及整合自己生活上的各種大小事。

各版面中以習慣追蹤（Habit Tracker）最為熱門，不少用家都會用它去記錄各種習慣，例如一些正在減肥的用家，會用習慣追蹤記下自己每天有否喝八杯水、做運動30分鐘等。以便檢討自己有否做好、如沒有則可反省是否要調整習慣的執行次數和內容等，是一樣能好好督促自己的工具！習慣追蹤以外，還有多款版面，不妨多參考並找出適合自己的！👇👇👇點圖看7種常見版面設定👇👇👇

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如果你準備好開展屬於自己的子彈筆記，不妨參考以下貼士！能夠助你使用初期更得心應手！👇👇👇點圖看4個新手使手注意事項👇👇👇

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還未知道子彈筆記基本設定和運作方式？不妨跟隨以下5步驟，便可以設立一本基本而實用的子彈筆記！👇👇👇點圖看新手製定子彈筆記5步驟👇👇👇

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