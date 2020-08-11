HKTVmall/foodpanda設MUJI網店　人氣產品平過門市　附兩平台比較

MUJI（無印良品）一直受港人追捧，可是遲遲未設有官方網上商店，在疫情期間不能網購確實有點可惜。不過MUJI近日先後登陸生活網購平台HKTVmall及foodpanda mall，大家終於能夠透過網購買到MUJI的產品！想知兩平台有咩特別優惠、哪一個更抵用？即睇下文！

無印良品一直深受港人歡迎，可是一直未設官方網上商店。（01圖片）

MUJI在香港一直未設有官方網上商店，來到今年7月及8月份終於先後登陸foodpanda mall和HKTVmall，代表大家終於能夠網購MUJI的商品了！

foodpanda mall｜$100減$20優惠 多款商品選擇

MUJI於foodpanda開設了4間網上商店，貨品種類頗為齊全，食品、收納用品及護膚品等均有發售，另外亦有售各類型的優惠套裝，例如3包裝即食麵，平均價格比門市單包買要平。現時更有買滿$100減$20優惠，另外送貨門檻亦低，只需最低消費滿$40便能免運費。不過服務暫時只限銅鑼灣、太古城、沙田及元朗4個地區，並以收貨地址為準。👇👇👇點圖看使用教學及商品種類一覽👇👇👇

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HKTVmall｜同步發售優惠文具套裝

而日前才登陸的HKTVmall，商品以食品、文具及收納用品為主，當中較特別是有售MUJI Books的各種書藉。優惠方面，HKTVmall現時有售MUJI門市限時發售中的優惠文具套裝，另外跟foodpandamall一樣有售優惠套裝如4包裝即食麵及6枝裝茶，單枝平均價格同樣會比門市便宜。運費方面將會跟隨HKTVmall一貫收費方式，例如買滿$200可免費自取。👇👇👇點圖看使用教學及商品種類一覽👇👇👇

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兩大平台可謂各有特色，可是究竟哪一個有更多選擇、商品優惠更多，兩邊使用起來又有甚麼限制？記者實試後歸納出五個方向以比較兩大平台的長短處！👇👇👇點圖看兩大平台比併👇👇👇

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五大方向比較過後，foodpanda mall雖然稍勝一籌，不過它的服務供應地區只有四個，如果不是該區居民，根本不可能透過foodpanda mall購買無印良品。但基於它有商品種類較多，而且有不少商品稍為便宜，如果你的送貨地址乎合，記者會建議你選擇foodpanda mall。至於HKTVmall由於非MUJI以外的商品相當充足，因此如果你是HKTVmall恆常用家，相信運費並不會是首要考慮因素之一，而且能夠一次過一同購買其他產品亦是優點之一。

最後，不論在哪平台購買，記者均強烈建議大家先格價。畢竟各種貨品在HKTVmall、foodpanda mall及MUJI門市的定價都有所不同，沒有所謂「一定係佢最平」。而且一些優惠套裝，雖然平均單價有平，但如果你根本不需要如此多件，此優惠對你來說未必真正有用。大家都要用心做個精明消費者啊！

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站及門市為準

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