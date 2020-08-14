子彈筆記｜歐美大熱Bullet Journal　5招學會自製手帳│BetterU#46

疫情持續下，學生們停不課、上班一族Home Office、加上減少外出，在家的時間比從前多，變相自我規律變得相當重要！究竟該如何好好運用時間、把精力放在真正需要處理的事情上？除了要養成避免拖延的習慣以外，懂得安排做事先後同樣重要！近年在歐美大熱的「子彈筆記」，其一套獨特的思維和運作方式正正適合自我時間管理，幫助大家釐清真正需要做的事情是哪些！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

子彈筆記源自英文名字Bullet Journal，是一種寫手帳筆記的方法，利用寫下的要點（Bullet Points），整理好要做的事情並幫助大家有系統地分配。由美國人Ryder Carroll發明並於2013年對外公開。因為幫助到不少人更有效率地做事、解決拖延症，因此近年一直是網絡上的熱門話題。

Ryder於2015曾拍影片簡介子彈筆記並放上YouTube，該影片2015年推出至今已有過千萬的瀏覽量，更有23種語言的字幕翻譯，可見受眾之廣。影片以外，亦在2018年出版書藉《子彈思考整理術》（The Bullet Journal Method），該書更有推出繁體中文版。

在智能手機盛行的時代，主張手寫的子彈筆記究竟比各類手賬APP優勝在哪？Ryder曾在一個訪問中提到「手寫筆記有個好處，是透過隨時隨地的抄寫，做到滴水不漏」。加上子彈筆記提倡客製化和一本整合，如果用上APP去處理，隨時要用上數個APP，所需的時間不會比手寫少。

雖然子彈筆記在香港還未算相當普遍，但其實近在台灣、甚至歐美地區，都是相當熱門的話題！在Instagram輸入#bulletjournal，便有超過600萬個貼文；另外在YouTube上，不論中港台三地還是歐美，都有各種關於子彈筆記的分享。

子彈筆記發展至今，由於用家們都可以加入自己的想法及設計，因此已發展出各種模樣。可塑性極高以外，還有各種好處！👇👇👇點圖看子彈筆記5個好處及各地用家的筆記👇👇👇

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不要被以上精美的例子嚇怕！子彈筆記其實只需一本簿和一枝筆、並設立一些基本頁面便可以開始。就算你自問沒有藝術天份，或沒有如此好心機設計筆記，一樣可以成為用家！跟隨以下5步驟，便可以設立一本基本而實用的子彈筆記！👇👇👇點圖看新手製定子彈筆記5步驟👇👇👇

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設立好必需的頁面後，便可以學習如何運用及運作整本子彈筆記！究竟事前設定的符號有何用途、寫的過程又能如何幫助我們發現自己的拖延習慣？👇👇👇點圖看筆記運作簡介👇👇👇

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了解子彈筆記後，或許大家會想、那子彈筆記跟傳統日程本（schedule book）有何分別？一般日程表實體上其實跟子彈筆記相同，只是子彈筆記更具有檢討和記錄自己做事狀況的一套思想系統。如果你本身已滿意自己做事效率和速度、認為一般日程表排版足夠使用、或認為不需要整合生活各種資訊如日程、理財和日記，用回日程表也絕非壞事，最重要是找到適合自己的方式！

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