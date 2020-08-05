中國16歲男生日本盜刷信用卡被捕　一眼秒背密碼震驚網民：太恐怖

「過目不忘」是很多人做夢都想擁有的本領，然而，並不是每位天才都能好好善用和珍惜這份天賜的禮物。最近日本就發生了一單信用卡盜刷案，一名中國籍男生利用自身超強的記憶力去犯案，前後共盜取近1000萬日圓（約港幣70萬），引起日本網民熱烈討論。

（「Live News it!」新聞截圖）

今年6月23月，日本橫濱市一位16歲中國籍男生，因為涉嫌盜用他人信用卡資料而被警方拘捕。少年由去年開始犯案，多次進行非法消費，盜取近1000萬日圓（約港幣70萬），共有80多名受害者。

（「Live News it!」新聞截圖）

過目不忘「神記憶」惹網民熱議

究竟這位未成年男生是如何獲得大量信用卡資料？原來，這位少年有超強記憶力，對眼前事物過目不忘，他能在數秒間偷看他人信用卡上的所有資料，甚至能速記別人於刷卡機鍵盤上輸入的密碼，再用這些資料作非法消費。

日本警方和網民都對這位16歲少年天才技能感到驚訝，紛紛表示「看一眼就能記住，太恐怖了」， 與此同時，他們亦擔憂信用卡支付的安全性。

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大部份網民都對少年感到遺憾及可惜，其實「過目不忘」的能力本來是一個天賦，卻因一時貪念而走上歪路，大家都希望他成長後，能善用自身能力去報答父母和社會。

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