單身狗｜日本毒男10年冇拖拍　為出Pool 家居佈置超多「小心機」

人人都拍拖，當然人人都想有拖拍，但有些事不是光想就可以。為了出Pool，不單女人使盡渾身解數，男人都可以出小心機。日本就有位毒男為求Pool，花盡小心機佈置自己屋企突顯魅力，更為此花費萬港元買了部電視，到底有何用呢？

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》在街上隨機尋找願意即場開放家中做訪問的人，跟隨他們到住所，發掘不為人知的故事。這次節目組訪問了一位單身10年的毒男，發現他為了變得更受女生歡迎，拼命花盡小心機，營造一個可以吸引女性的家居和時尚的自己。

👇👇👇👇他為何這麼想拍拖，又花了甚麼小心機呢？👇👇👇👇

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同場加映︰儲唔到錢是天生？9條問題測你是否貧窮體質 日本專家教一招儲錢

疫情期間常常留在家中，不能外出，百無聊賴之際總會不禁上網購物一解愁悶，但會否不知不覺買了太多東西？過度消費常常使我們無法儲蓄，日本有媒體列出了9個有「貧窮體質」，即指總是無法儲蓄的人的生活壞習慣，不知你中了多少個？

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