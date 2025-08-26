你天生是窮L？9條問題測你是否貧窮體質　日本專家教一招儲錢

大家放假百無聊賴之際總會不禁上網購物一解愁悶，但會否不知不覺買了太多東西？過度消費常常使我們無法儲蓄，日本有媒體列出了9個有「貧窮體質」，即指總是無法儲蓄的人的生活壞習慣，不知你中了多少個？



貧窮體質即是指無法儲錢，常花光收入的人，而儲蓄體質就是指能好好管理自己消費的人。日本媒體《WithOnline》發表文章，解釋貧窮體質和儲蓄體質的人有何特點，當中竟然連常穿間條衫都關事。專家的分享有助讀者看清自己的消費模式，並教了讀者一個儲蓄秘密。

9個貧窮體質者的習慣：記下自己答了多少個「是」

【1】不知道現在錢包內有多少錢

【2】沒東西要買都會逛便利店

【3】家中充滿雜物

【4】容易購買大批減價品

【5】不擅長整理雜物

【6】經常用信用卡或者電子錢包付帳

【7】經常把「很忙」掛在口邊

【8】常用分期付款或用積分付帳

【9】買了保險卻從不會檢視內容

如果你中了4個或以上，就屬於貧窮體質啦。而貧窮體質在日常生活中就會有以下4個特點。

【1】冰箱中有許多過期食材

不會考慮「甚麼時候吃」和「吃甚麼」，總是衝動買口來。

【2】常穿間條衫

以「間條的寬度不一」為理由買很多間條衫，但真的全部都會穿嗎？

【3】常常遲到

不擅長管理時間，很多時花錢搭的士。

【4】鞋子堆在玄關

不放好鞋子，任它們散落在玄關，不擅長執拾整理的證明。

看完貧窮體質，看看容易儲蓄的體質的5個特點。

【１】總是有充裕時間做事

能準確預計時間做事，從容不迫，很少會趕急慌忙。

【2】會配搭衣服

不會亂買衫，就算沒擁有太多服飾，也會好好利用手上有的衣服好好配搭。

【3】不開設多餘的銀行戶口

不常用的銀行戶口就取消，不會保留多餘戶口。

【4】經常收拾房間

擅長鏊理，不論是房間或者常用的袋子，都保持整潔。

【5】不會增加多餘物品

覺得物品等於金錢，不會買多餘的物品，只會買需要的。

儲蓄的秘密

日本專家說的儲蓄秘密，就是每日一個500 Yen硬幣（約25港幣）。我們習慣每日都買一杯咖啡，或者買點零食都覺得無所謂。但每日將這點錢儲起，一年就能儲到一筆錢。所以說，儲蓄在乎積少成多。

其實貧窮體質與儲蓄體質的人只差在觀念上有分別。有些人覺得「因為收入少所以無法儲蓄」，但這並不是主因，重要是消費態度，到底是有需要才買，還是想滿足自己的購物慾。