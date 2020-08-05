日媒實測4招「法令紋減淡大法」 反白眼O嘴伸脷可以瞬間青春？

人越大，經歷越多，臉証就會慢慢浮現歲月的痕跡，皺紋、色斑等問題都會出現。雖然說人總會老，但誰又不想保持年輕呢？日本有電視節目測試了現在流行的法令紋緩解法，據說持續做可以減淡法令紋，究竟是不是真的呢？

日本節目《この差ってなんですか？》找來兩位女性幫忙實測，她們常常因皮膚問題令自己顯老而困擾。節目組叫她們在家自己嘗試接照傳聞有用的方法，持續做一個月，看看這些方法是否有效。測試結束後，兩人的臉都出現明顯變化。

節目找來花人小姐和須田小姐參與測試，外人看上去覺得兩人分別是47歲和55歲。（節目截圖）

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同場加映︰日本美女徵軟飯情人萬人求包養

不用辛勤工作就有錢收，是不少人的夢想。Twitter有日本女生出了一則貼文，公開招募男性做她的情人，和她一起生活，不用做任何事，只要待在家中被她包養就可以每月得到薪水。貼文一公開，立刻有過萬人應徵希望成為「軟飯王」，究竟她有甚麼要求呢？這份工又是否真的是絶世筍工呢？

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