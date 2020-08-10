Keds、Superga百搭小白鞋減價5折起　最平$320買Emma Watson同款

如果想買對百搭易襯、歷久不衰的鞋款，白鞋絕對是值得入手之選！兩個經典白鞋品牌Superga、Keds近期均有限時減價，折扣高達5折優惠！當中Superga更擁不少名人捧場客如Emma Watson和凱特王妃，現時最平$300多便能入手同款！「粗著」也絕不肉痛！

兩個經典白鞋品牌近期均有減價！（Superga，ZALORA）

Superga｜限時優惠7折起 經典鞋款一樣有減

有「意大利國民鞋」聲號的帆布鞋品牌Superga即日起至8月31日進行夏日大減價，於官網購買任何鞋款可享1對9折、2對8折、3對7折優惠。當中不限於經典款如2750和減價款式。雖然Superga未必是話題之作，卻是長青百搭款式，提到小白鞋必定有它的蹤影。名人如Emma Watson、凱特王妃、戴安娜王妃都是捧場客！全場貨品如選擇順豐（包括順豐站、智能櫃及便利店等）自取均可免運費，如選擇送貨上門則會根據貨品總重量作到付收費。

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Keds｜低至45折 厚底鞋$250有找

來自美國的Keds，其系列Champion的小白鞋同樣是經典之選。雖然香港並沒有官方網站，但在購物網Zalora同樣有得買，而且近期更有不少減價款式，最多有45折！另外買滿指定金額並輸入優惠碼惠更可獲折上折、最多65折優惠！因此要細心留意各種優惠！買滿$299 可享免運費服務，否則根據個別貨品收取運費。暫未知完結日期，有心水就要快點下單！售完即止！

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站及門市為準

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適逢開學季節卻遇上疫情持續惡化，學生們隨時要在家上學、工作一族繼續在家工作。因此不妨把家中環境打理得整潔舒適一點。無印良品（MUJI）和IKEA近期分別進行生活用品減價，當中包括各式文具和收納用品等，優惠低至7折！即睇有甚麼抵買之選！👇👇👇按圖看21款減價產品👇👇👇

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