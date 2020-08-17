BlueMonday｜日本職場大神5招心態重生術　教小薯突破工作怠倦期

又到星期一了！不管是 WFH 在家工作，還是要回辦公室的上班一族，或多或少都有點「星期一症候群」吧！總是無精打采、昏昏欲睡、自覺辦工效率好差、甚至討厭工作？日本經營之神稻盛和夫分享5招心態重生術，讓職場小薯Re-set工作心態，正面突破工作怠倦期！

《不能成為野獸的我們》劇照

「一個人能夠碰上自己喜歡的工作的概率，恐怕不足千分之一、萬分之一。即使進了自己所期望的公司，要能分配到自己所期望的職位、從事自己所期望的工作，這樣幸運的機會幾乎是沒有。大多數人初出茅廬，只能從『自己不喜歡的工作』開始」，日本經營之神稻盛和夫道破殘酷真相。

覺得現時在做的不是自己喜歡的工作？上司分派的工作都是不得不做的苦差？這些職場負能量只會讓人更討厭上班，對生活毫無增益。既然無法改變現狀，工還是要返的，錢還是要賺的，大神稻盛和夫分享5招心態重生術，讓職場小薯正面突破工作怠倦期，重整工作心態！

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「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？那時候你所相信的事，沒有被動搖吧。」幾年前的你和現在的你，又有因為生活而被磨掉稜角嗎？隨著成長我們難免對一些事情的看法，因時間和經歷有所改觀。步入畢業季節，有網民在討論區發文，探討「你和幾年前的你，有哪些想法不同」，帖文一出網民紛紛留言，句句有淚。早已脫離校園的初老症患者們，有多少說中你的心事呢？

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