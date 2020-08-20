Pinkoi推「香港嘢」限時優惠　必買茶記系列精品、廣東話拼音布袋

香港本地一直不乏兼具本土味和玩味的設計，相信就算出口到美國時失去了「香港製造」的標籤，那份特色依然蓋不住的。近日設計網購平台Pinkoi以「香港嘢」為主題，不但與本地品牌「紅A」和「雞仔嘜」合作推出聯乘產品，更推兩大「香港嘢」網購限時優惠。

Pinkoi X Red A X 雞仔嘜三方聯乘百套桶 tee。（Pinkoi）

「香港嘢」聯乘系列 兩大本地老品牌大翻新

設計產品網購平台Pinkoi一向集齊亞洲各地的設計產品。而每年夏天Pinkoi都會跟一眾香港品牌推出本地薑好設計，而今年則以「香港嘢」為主題，邀請本地設計師及兩大本地老字號「紅A」和「雞仔嘜」推出聯乘設計產品！👇👇👇按圖看兩大老牌如何變身👇👇👇

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「香港嘢」兩大網購限時優惠

聯乘產品以外，Pinkoi亦就「香港嘢」主題推出兩大網購限時優惠。網站中有超過250個品牌、近3000件的本地設計產品，當中包括食品、插畫設計和衣著配飾等。首個優惠為即日起至8月26日，訂單內包含任何任何一件港澳商品，滿$400即減$30！第二個優惠則是即日起至8月31日，精選本地品牌單館（單一品牌）滿$200即免運費。否則需根據各商家貨品及運送方式而收取相應運費。記者實測過兩大優惠可同時使用，不過要注意免運費只限單一品牌。

記者瀏覽網站有不少搞鬼設計產品，例如充滿本土味的茶餐廳系列、廣東話拼音系列，亦有不少文青風格的袋款和首飾，設計好看之餘亦較少見，送禮自用均不妨考慮，支持香港設計！👇👇👇按圖看記者精選擇20款「香港嘢」產品👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站及門市為準

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