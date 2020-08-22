鬼滅之刃「蝴蝶屋病房睡衣」實體化發售！仲有咩衫唔可以出周邊？

日本漫畫家吾峠呼世晴在 Jump 上連載的作品《鬼滅之刃》，去年憑藉著幽浮桌電視動畫直接全球大爆紅之後，集英社也緊抓著這部吸金之刃推出各式各樣令人眼花撩亂的衍生商品，包含「炭治郎的圍巾」、「禰豆子的氣味香水」，甚至是超狂的「妹妹四角內褲」。不過《鬼滅之刃》發財功力的招數絕對還沒有使完，因為現在日本知名玩具商萬代就宣布要推出《鬼滅之刃》實體化蝴蝶屋病房睡衣！

《鬼滅之刃》鬼殺隊最強劍士當中，唯一不會砍斷鬼的脖子、使用毒刀的「蟲柱」胡蝶忍相當具有人氣。在動漫中她也開設了蝴蝶屋，專門收容並醫治受傷的鬼殺隊成員，而其中炭治郎、善逸和伊之助就在這裡度過了不少歡樂的復原時光。現在為了讓所有鬼滅迷更貼近作品，萬代就打造了三次元版的《鬼滅之刃》蝴蝶屋病房睡衣，以寬大袖子和褲管的上衣和下褲組成一整套睡衣組合，無領襯衫和紅色鈕扣的設計是最重要的還原亮點。

+ 6 + 5 + 4

模特兒親自穿搭示範，《鬼滅之刃》蝴蝶屋病房睡衣一共分成 S、M、L、XL 四種尺寸，照片中身高 159 公分的模特兒那月結衣就特別穿上最大的 XL，營造出善逸當初從蜘蛛山被救回時，手縮得小小的，顯得蝴蝶屋睡衣特別大件的場景。喜歡合身一點的朋友則可以選擇正常尺寸，「鬼滅の刃 蝶屋敷のパジャマ」單套售價為 6600 日幣，預計今年 11 月正式發售。

別忘了《鬼滅之刃：無限列車篇》即將上映，這也是《鬼滅之刃》第一部動畫電影，將上演炎柱煉獄大哥的最高潮決鬥篇章。同時官方也再度找來唱紅〈紅蓮華〉的女歌手 LiSA 量身打造全新電影主題曲〈炎〉，這首專門獻給煉獄大哥的新單將會於 10 月 14 日電影上映前夕釋出，讓我們準備好一起進電影院感動哭爆吧～

👇👇👇相關圖輯：鬼滅之刃 X UNIQLO UT 第二彈 動畫版成人/童裝款式快速看👇👇👇

+ 26 + 25 + 24

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】