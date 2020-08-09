台網紅教懶人減糖法　不用全戒糖　網民實測激減15磅│BetterU#45

減肥方法有千萬種，做運動以外，飲食習慣亦相當重要！除了最常見的少肉多菜，其實減少吸收糖份亦是關鍵之一！過多的糖分不但會造成肥胖和蛀牙，更會影響我們的皮膚和器官！台灣網紅YouTuber《77老大》於會教大家「懶人減糖法」，五招輕鬆、無痛減糖！不少網民均表示要一同參與，當中更有成功減磅例子！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

77老大畢業於台灣長庚大學中醫系，擁中醫師背景的他經常在YouTube上分享健康知識，已有47萬人訂閱其頻道。他在影片中提到，在傳統醫學上，甜食屬濕，因此會耗損脾胃、令體內的痰濕加重，從而造成臉部容易出油長痘痘、腹部脂肪囤積或容易水腫。因此減少吸收糖分，不止幫助減肥，更有助保持皮膚和身體健康！

希望不是大家的真實寫照……（《回答吧！1988》劇照）

他亦表示，如果一個人太愛吃甜，其實是一種癮！這類人只要時間一到，他的身體便會分泌胰島素，如果當下沒有吃到甜的話，有機會感到憂鬱和渾身不舒服。如果想要減少糖份吸收而選擇直接戒斷糖份的話會感到相當痛苦，反而逐少減會輕鬆很多！因此77老大教授大家「懶人減糖大法」，生活上不但不需太大改變，而且只需28天便會感受到明顯的變化！👇👇👇點圖看5招懶人減糖大法及網民實測驚人成果！👇👇👇

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以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

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