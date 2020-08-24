The LOHAS康城超市FRESH開幕　6大優惠懶人包｜附會員登記教學

位於港鐵康城站的全新商場「The LOHAS康城」於8月23日正式開幕，商場首階段只有少量食肆和生活用品店舖開幕，當中最吸引的必數佔地2萬呎的巨型超市「FRESH新鮮生活」（下稱FRESH），不但集街市和超市於一身，開業初期更提供多項優惠！想知有咩優惠不容錯過，即睇下文！

FRESH設26個主題專區，除了有各式蔬果、鮮肉、海鮮等基本區域，亦有不少特色專區如米坊、豆品專區、本地品牌和寵物食品，而且同場更有各類熟食提供，由港式街頭小食到超市版Omakase（廚師發辦）一應俱全。今天（24日）第二天開幕雖然是星期一平日，但吸引力不減，商場依然人山人海。

FRESH佔地2萬呎，集街市和超市功能於一身，相當方便！（01圖片）

開幕初期The LOHAS康城商場和FRESH均有提供不少新張優惠，記者整合了現場6大優惠，大家購物前不妨先細心留意！

優惠1｜FRESH登記新會員 即送22張優惠卷

FRESH全店實行會員制，只要登記成為會員，購物時能以「$10=1分」儲分換禮物和消費優惠，另外現時登記更會送優惠卷小冊子，一本已有22張優惠券，適用於場內各攤位。分別可以透過現場登記實體卡或APP登記，現場登記人龍頗長，記者建議大家先在APP登記。👇👇👇點圖睇登記教學及優惠券詳情👇👇👇

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優惠2-6｜開幕月貨品限定價及MTR APP 8倍儲分

會員優惠以外，場內及商場本身亦有不少新張優惠，有開幕月貨品限定價、送零食、亦有MTR APP新會員額外積分獎賞。👇👇👇點圖睇另外5個優惠詳情👇👇👇

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FRESH主要有6個熟食區域，分別為壽司專區、燒鵝皇子、煮場館、食點、港味道及海鮮城。當中海鮮城提供即場海鮮加工，壽司專區更有最平$388的超市版Omakase。記者為大家搜羅46日款40元以下熟食，全部可以外賣回家，點擊圖片睇清所有超抵熟食 👇👇

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