位於日出康城的首個大型新鮮生活概念超市「FRESH新鮮生活」（下稱FRESH）開幕，結合街市及超市的概念店，生活所需的食物和日用品一應俱全，為當區及將軍澳區居民提供多個搵食選擇。《香港01》飲食記者為大家整理46款40元以下熟食，最抵更是$15有交易。

供應多款蒸飯和港式街頭小食的「港味道」吸引大量客人排隊光顧。

FRESH入面共有26個主題專區，不但有新鮮蔬果、海鮮及肉類，更有多款熟食提供，讓大家無需煮飯都有美食落肚，難怪記者邊行邊聽到不少康城街坊表示「可以買返屋企唔使煮」和「之後可以一次過喺度買齊」，點擊圖片睇睇濕貨區主要有什麼買 👇👇

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FRESH主要有6個熟食區域，分別為壽司專區、燒鵝皇子、煮場館、食點、港味道及海鮮城。當中海鮮城提供即場海鮮加工，壽司專區更有最平$388的超市版Omakase。記者為大家搜羅46日款40元以下熟食，全部可以外賣回家，點擊圖片睇清所有超抵熟食 👇👇

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為慶祝FRESH開幕，超市亦在開幕月期間推出多項優惠，包括於9月5日至20日會有限量的「HK$1新鮮見面禮」，大家用$1就可以買到阿拉斯加長腳蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、美國安格斯牛扒等。而即日起至9月5日則有價值近$200的「香港製造體驗包」。

大家用$99就買到「香港製造體驗包」，有多款香港製造的特產。

至於FRESH會員限定優惠券及所有開幕月優惠詳情，可以點擊睇全文 👉👉The LOHAS康城超市FRESH開幕 6大優惠懶人包｜附會員登記教學

FRESH新鮮生活 地址：新界將軍澳康城路一號The Lohas康城2樓201-201A號舖 營業時間：每日 09:00-23:00

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