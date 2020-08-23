【狗胃口】炎夏狗狗食慾不振？教你增食物香氣　讓牠重拾食慾

狗狗只能藉由舌頭及腳掌散熱，對於高溫酷熱的天氣的忍受力較差，很容易出現食慾不振的情形，若再加上原本就有挑食的問題，那可真是會令人傷透了腦筋呢！ 文：Sunny Lin／滔客

若想改善狗狗的食慾，不妨試著從「增加食物香氣」以及「迎合狗狗的喜好」這兩方面著手。

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增加食物香氣

你可以觀察到，狗狗一定會先用鼻子聞聞食物的味道，再決定要不要舔舔看或吃下去。因此，在「色」、「香」、「味」這三方面，狗狗對於食物「香氣」的第一印象是最重要的！

微溫的溫度能讓「肉類」散發出濃郁的香氣；許多「蔬菜」在經過一定時間烹煮過後也會產生甜甜的香味，例如：高麗菜、大白菜、紅蘿蔔等。

多變化的食材運用，像是適量加入一些味道較重的內臟類食材，例如：雞胗、豬肝、牛肚等。

利用各式高湯來烹煮、讓食材變得更加美味，例如：昆布柴魚高湯、雞高湯、大骨湯等。其中，雞湯、大骨湯必須在冷卻後、將上方的浮油撈除乾淨才可使用，以避免讓狗狗攝取過多的油脂，造成身體負擔。

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迎合狗狗的喜好

狗狗很單純直接、喜好分明，藉由觀察牠們吃東西時的反應，就能分辦出牠對於食材的喜好程度。將狗狗特別喜歡的食材記錄下來，在烹調時，讓喜愛的食材比例佔多數，除了能引起興趣，也能提升狗狗對於其他食材的接受程度。

將狗狗喜愛的乾燥零食，以食物調理機打碎製成專屬的調味粉，例如：羊肺塊、雞胗、牛腱片等等；或是使用芝麻、犬用肉鬆或起司粉、無鹽海苔粉等來調味。

最終極的秘密武器是，用洗淨的雙手親自一口一口餵食，這樣不僅能夠增加彼此的互動，也能就近觀察狗狗吃飯的狀況喔。

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