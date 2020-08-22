【狗健康】狗耳朵痕癢有惡臭　抽濕機幫到手？3招即解決耳道感染

香港的氣候悶熱又潮濕，狗狗的耳朵很容易出現感染、發炎的情形；尤其垂耳的狗狗們，因為耳朵是悶住的，更是要特別注意！ 文：Sunny Lin／滔客

當狗狗出現「甩頭」、「搔抓耳朵」的行為時，就很可能是耳朵感到不適。這時，毛爸媽們可以檢查一下狗狗耳朵的外觀是否有紅腫、聞起來是否有散發出奇怪的味道。

如果有任何異狀，建議替狗狗戴上頭套避免他們將自己抓傷，然後帶往醫院由獸醫進行詳細的檢查與看診。

以下從「清潔」、「飲食」以及「居住環境」三個方面，整理與耳朵有關的保健方式，提供給毛爸媽們參考。

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定期清潔、保持乾燥

狗狗的耳朵中若累積了很多耳垢，便容易滋生細菌，因此，定期清潔是擁有健康耳朵很重要的關鍵。

狗狗耳道的構造很特殊，呈現L型，有些品種的狗狗還需要定期拔除耳毛。如果沒有把握，建議定期交由專業的美容師執行清潔的工作，以免錯誤的方式弄傷狗狗的耳朵，或因清潔不當導致發炎。

家中有垂耳狗狗的毛爸媽們，可以經常將他們的耳朵掀開來，讓耳道適時地通風一下，並聞聞看耳朵是否有奇怪的味道。

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有益的食材

免疫力下降，就會讓細菌、黴菌們有機會作怪，因此，要多食用些能提升免疫力的食材，如：花椰菜、菇蕈類等；也可以補充益生菌，或偶爾在飲水中加入少許的無糖優格給狗狗們喝。

悶熱、潮濕的季節，適合食用些能解暑、利尿及袪濕的食材，如：綠豆、薏仁、瓜果類等，來幫助排除體內多餘的溼氣，但要注意，食用生冷的食材會造成反效果喔！

乾爽、舒適的居住環境

悶熱、潮濕的環境，會讓細菌和黴菌大量孳生。建議要適時地使用除濕機，讓屋內的溼度不要過高，保持乾爽；此外，也要經常將窗戶打開，讓空氣得以流通。

平日會經常接觸到的物品，如：寢具、床窩及玩具等等，也要定期清洗、更換，保持乾淨、整潔。若剛好遇到大晴天，拿到陽台、庭院去曬一曬陽光還能夠達到殺菌的效果。

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