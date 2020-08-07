台爸分享阿仔呆萌西瓜頭　網民重點卻在「貴婦狗」：好美的長腿

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炎熱夏日不少家長為了讓小孩能有清爽髮型，會選擇剪成額上齊瀏海俗稱「西瓜頭」，但有台灣民眾分享兒子剪西瓜頭的照片，怎料網友的目光全被右邊的逆天美腿給吸引，眾人全歪樓直呼「對不起，焦點已放在長腿」。

「一直在看狗」、「最愛小動物了」……點圖看看原文及網友搞笑留言：

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示「每次剪西瓜皮髮型都會被笑，有人家的小孩跟我們一樣喜歡剪西瓜皮嗎」，畫面中可見，弟弟對著鏡頭露齒微笑，配上齊瀏海西瓜頭，模樣看來呆萌可愛，但最引人注目的是，媽媽躺在床上滑手機，一雙修白長腿展露無遺，讓網友狂敲碗「求正面照」。

貼文一出，留言風向全是美腿，「對不起，我視線無法轉移」、「誰跟你西瓜皮，我只看到美腿」、「我的視線一直往右邊移」、「我只看到床上的美腿」、「很好看啊！我說床上那雙腿」、「床上腿是焦點」、「重點不在西瓜皮，除了腿沒看到別的東西」、「想當貴賓狗」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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