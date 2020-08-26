你還記得自己初次拍拖約會的地點是哪裏嗎？對於互相有好感的男女來說，約會的地點和行程非常重要，選錯的話印象分會大減！最近，一個日本網站發起調查，分別讓男女網民票選出「最討厭的拍拖地點TOP4」，結果多個約會勝地上榜，而日本女生最討厭的約會場所居然是港人的最愛？

大熱拍拖勝地－主題公園竟然上榜？（《戀愛可以持續到天長地久》截圖）

日本網站「My Navi Woman」分別對20歲－30歲的男生和女生進行問卷調查，分享他們認為「最討厭的約會地點」，結果雙方的選擇都非常相似，被視為熱門拍拖勝地的主題公園，居然也榜上有名！究竟這些地點被討厭的原因是甚麼？

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同場加映：10位日本8、90年代最美初戀女神全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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觀看答案及全文：多圖｜日本8、90年代最美初戀女神 10位仙氣女星全盛期VS近況照